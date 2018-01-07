Avrupa: Teknolojisi gelişiyor, nüfusu yaşlanıyor

Her ne kadar son teknolojiyi yakından takip ediyor olsa da Avrupa'nın gelecek için önemli kaygıları var. İşte Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'a göre Avrupa'nın korkulu rüyası yaşlı nüfus oranı en düşük ve yüksek olan ülkeler...
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