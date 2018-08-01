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Avrupa şehirlerini solladı, zirveye oturdu! Dev liste yayınlandı, Türkiye'den birincilik çıktı

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Ajanslar-Unsplash-Ücretsiz Görseller
01.08.2018 - 15:49 | Son Güncelleme:
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Avrupa şehirlerini solladı, zirveye oturdu Dev liste yayınlandı, Türkiyeden birincilik çıktıNext

Finansal Times'ın yaptığı Geleceğin Avrupa Kentleri ve Bölgeleri Raporu yayınlandı. 150 Avrupa bölgesi ve 301 Avrupa kentinin değerlendirildiği araştırmada, Avrupa'daki şehirlerin ekonomik, iş ve finansal gücüne göre sıralama yapıldı. İstanbul birçok alanda listeye girerken bir listede ise birinci oldu.

Etiketler: avrupa şehirleri , gelecek vaadeden şehirler , şehirler , haberler

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