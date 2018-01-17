Avrupa haritasını hiç böyle görmediniz

Yurt dışına çıktığınızda alışkın olduğunuz lezzetleri arayan, bildiği yemeklerden şaşmayan kişilerden misiniz yoksa mümkün mertebe gittiği yerin yemeklerini tatmaya çabalayanlardan mı? Eğer ikinci gruptaysanız bu rehber çok işinize yarayacak.
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