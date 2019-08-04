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    Avrupa gün geçtikçe kızarıyor! Korkutan harita...

    Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü?

    hurriyet.com.tr
    04.08.2019 - 01:43 | Son Güncelleme:
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    Avrupa gün geçtikçe kızarıyor Korkutan harita...Next

    Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece ile rekor kırıldı. Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı, dünyada bugüne dek "kaydedilen en sıcak ay" olabilir.

    Etiketler: nasa , bilim
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