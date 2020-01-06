AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

Yıl sonu hazırlıklarını sürdüren AUZEF öğrencilerinin ana gündem konularından biri sınav yerleri bilgisi oldu. Her oturuma farklı bir merkezde girecek olan öğrenciler, sınav günü öncesinde bir araştırma yapmak için “AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?” sorusuna sık sık yanıt arıyor. İşte AUZEF sınav yerleriyle ilgili son durum…