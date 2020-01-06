AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yıl sonu sınavları için sayılı gün kalması nedeniyle gözler sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesine çevrildi. AUZEF sınav giriş belgesi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin sınav anında bulundurması zorunlu tutulan belgelerden biri. Peki, AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
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Yıl sonu hazırlıklarını sürdüren AUZEF öğrencilerinin ana gündem konularından biri sınav yerleri bilgisi oldu. Her oturuma farklı bir merkezde girecek olan öğrenciler, sınav günü öncesinde bir araştırma yapmak için “AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?” sorusuna sık sık yanıt arıyor. İşte AUZEF sınav yerleriyle ilgili son durum…
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 11-12 Ocak 2020 AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı ancak geçtiğimiz dönemler baz alındığında sınav yerlerinin 6-7 Ocak tarihli arasında açıklanması bekleniyor.
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2020 AUZEF SINAV TAKVİMİ
Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Bahar dönemi vize sınavları 04 - 05 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 08 - 09 Ağustos 2020’de yapılacak. AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek.