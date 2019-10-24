ATM başında operasyon

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı yöntemlerle müşterilerin banka kart bilgilerini elde ederek 300 kişinin hesabını boşaltan dolandırıcılık gruplarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 14 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, ATM’lere kopyalama aparatı yerleştirilirken ve kartlarla alışveriş yapılırken suçüstü baskınları gerçekleştirirken, gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.
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