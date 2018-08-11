Atla sevgilim, çekiyorum!

49 yaşındaki Lopez ile 43 yaşındaki Rodriguez, önceki gün de Amalfi'de çıktıkları mavi turda görüntülendi.
Gri bir spor kıyafeti ve spor ayakkabıları giyen Lopez, tatilde bile egzersiz programının gerisinde kalmadı. Sevgilisiyle birlikte güverteye yerleştirdikleri yeşil bir aparat yardımıyla kaslarını çalıştıran Lopez daha sonra yeşil bir mayo giydi. Arkadaşlarıyla birlikte yattan denize atlayan sevgilisini cep telefonuyla görüntüleyen Lopez, keyifli anlar yaşadı.
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