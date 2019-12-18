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Magazin
18 Aralık 2019 - 09:21,

'Atiye'nin galasına ünlü akını!

Atiye’nin galası, Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşti.

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Netflix’in, başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya’nın da yer aldığı ikinci Türk orijinal dizisi Atiye’nin galası, Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşti.

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Genç ve güzel ressam Atiye’nin geçmişten günümüze uzanan mistik yolculuğunu anlatan dizinin galasına yapımın tüm oyuncuları katıldı.

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Dizinin ilk bölümünün izlendiği galaya Hazar Ergüçlü, Elçin Sangu, Burcu Biricik, Ezgi Mola, Boran Kuzum, Efecan Şenolsun, Alina Boz, Pınar Deniz, Abdullah Oğuz, Muzaffer Yıldırım, Beste Kökdemir, Bihter-Selim Bayraktar, İbrahim Selim, Burcu Biricik-Emre Yetkin, Esra Değirmencioğlu, Cansu Tosun, Mehmet Kurtuluş ve Pınar Deniz'inde aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü akın etti.

4Partide Kenan Doğulu sürprizi

Partide Kenan Doğulu sürprizi

Maksut Aşkar’ın gastronomik deneyimi eşliğinde başlayan gece, gösterim sonrası Mercan Dede’nin mistik performansı ile devam etti.

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Gecenin sürprizi ise Atiye galasına özel olarak gerçekleştirdiği performansıyla Kenan Doğulu oldu. Kenan Doğulu 20 kişilik orkestrası ve kendisine eşlik eden yöresel Türk enstrümanlarından oluşan bu geceye özel şovuyla ‘Susma’ şarkısını seslendirdi.

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MELİSA ŞENOLSUN - BEREN SAAT

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MELİSA ŞENOLSUN

8

BEREN SAAT - MEHMET GÜNSÜR

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ALİNA BOZ

10

BESTE KÖKDEMİR

11

BORAN KUZUM

12

BURCU BİRİCİK - EMRE YETKİN

13

ELÇİN SANGU

14

ESRA DERMANCIOĞLU

15

EZGİ MOLA

16

HAZAR ERGÜÇLÜ

17

ASLI KIZMAZ - İBRAHİM SELİM

18

MELİS SEZEN

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