Atiye dizisi yayınlandı mı? Atiye'nin oyuncuları ve konusuna dair bilgiler...
Galası geçtiğimiz günlerde yapılan Atiye dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Güçlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Atiye dizisinin 27 Aralık'ta yayınlanacağı duyurulmuştu. Peki, her biri 40 dakikadan oluşan 8 bölümü yayınlanacak olan Atiye dizisi yayınlandı mı? Atiye dizisi yayınlandı mı? Atiye hangi kanalda yayınlanacak? Atiye'nin oyuncuları ve konusuna dair bilgiler...
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1
Gala günüyle uzun süre konuşulan Atiye dizisinin yayın günü geldi çattı. Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer aldığı dizi, 27 Aralık Cuma günü saat 11.00'den itibaren 190'dan fazla ülkeyle aynı anda Netflix'te yayınlanacak
2
ATİYE DİZİSİNİN KONUSU
İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor. Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.
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GÖBEKLİTEPE NEREDE?
Göbeklitepe veya Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür.