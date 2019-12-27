Televizyon Haber Giriş: 27 Aralık 2019 - 10:47 , / 27 Aralık 2019 - 10:47

Atiye dizisi yayınlandı mı? Atiye'nin oyuncuları ve konusuna dair bilgiler...

Galası geçtiğimiz günlerde yapılan Atiye dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Güçlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Atiye dizisinin 27 Aralık'ta yayınlanacağı duyurulmuştu. Peki, her biri 40 dakikadan oluşan 8 bölümü yayınlanacak olan Atiye dizisi yayınlandı mı? Atiye dizisi yayınlandı mı? Atiye hangi kanalda yayınlanacak? Atiye'nin oyuncuları ve konusuna dair bilgiler...