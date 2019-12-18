Atiye dizisi başladı mı? İşte Atiye dizisinin konusu ve oyuncuları
Netflix’in ülkemizdeki ikinci orjinal dizisi olma özelliğini taşıyan Atiye dizisinin galası yapıldı. UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesinde yer alan Göbeklitepe’de geçen Atiye dizisi 'Dünyanın Uyanışı' isimli kitabından uyarlandı. Peki, Atiye dizisi ne zaman başlayacak? Atiye dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?
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Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Atiye dizisinin ilk bölüm özel gösterimi yapıldı. Özel gecenin görüntüleri ardından Atiye dizisinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. İşte Atiye dizisiyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları…
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Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık gibi isimlerin yönetmen koltuğunda yer aldığı başrollerini ise Beren Saat, Mehmet Günsur ve Metin Akdülger’in yer aldığı Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü Netflix’te olacak.
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İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor. Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.