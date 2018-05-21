AteÅŸ bacayÄ± sardÄ±!

Bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Vito Schnabel'den ayrÄ±lan top model Heidi Klum, yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±. Klum gÃ¶nlÃ¼nÃ¼, Tokio Hotel grubunun gitaristi Tom Kaulitz'e kaptÄ±rdÄ±. Hafta sonu Ã¶dÃ¼l tÃ¶reniyle veda eden 71. Cannes Film Festivali'nin de konuÄŸu olan Klum ve Kaulitz, fÄ±rsattan yararlanÄ±p bir de mavi tura Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡ift, gezinti sÄ±rasÄ±nda romantik anlar yaÅŸadÄ±. Klum ve Kaulitz'in o anlarÄ± da objektiflere bÃ¶yle yansÄ±dÄ±.
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