Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Atatürk'ün çocuk sevgisi Genelkurmay arşivinde... İşte o fotoğraflar...

    Atatürk'ün çocuk sevgisi Genelkurmay arşivinde... İşte o fotoğraflar...

    İşte Genelkurmay arşivindeki az bilinen fotoğraflar...

    AA
    23.04.2018 - 09:29 | Son Güncelleme:
    1 / 19
    Atatürkün çocuk sevgisi Genelkurmay arşivinde... İşte o fotoğraflar...Next

    Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük önder Atatürk'ün çocuk sevgisini gösteren Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.

    Etiketler: 23 Nisan , Mustafa Kemal Atatürk , gündem

    En Yeni Foto Galeriler

    Bekaretini satılığa çıkarmıştı! Tüm gerçekleri itiraf etti

    Bekaretini satılığa çıkarmıştı! Tüm gerçekleri itiraf etti

    Hamamda kına gecesi! Buse Varol'un mutlu günü

    Hamamda kına gecesi! Buse Varol'un mutlu günü

    İşte Arda Turan'ın yeni adresi

    İşte Arda Turan'ın yeni adresi

    Trabzonspor'da flaş karar! Üç yıldız gidiyor...

    Trabzonspor'da flaş karar! Üç yıldız gidiyor...

    Atatürk'ün çocuk sevgisi Genelkurmay arşivinde... İşte o fotoğraflar...

    Atatürk'ün çocuk sevgisi Genelkurmay arşivinde... İşte o fotoğraflar...

    Hasan Ali Kaldırım'dan muz açıklaması!

    Hasan Ali Kaldırım'dan muz açıklaması!

    Koca şehirde tek başına yaşıyor... Hayalet şehir!

    Koca şehirde tek başına yaşıyor... Hayalet şehir!

    23 Nisan şiirleri - Uzun, kısa ve anlamlı şiirler

    23 Nisan şiirleri - Uzun, kısa ve anlamlı şiirler

    O ismi açıkladı... 'Beşiktaş'ı sıkıntıya sokan tek adam var!'

    O ismi açıkladı... 'Beşiktaş'ı sıkıntıya sokan tek adam var!'

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri