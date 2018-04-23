Atatürk'ün çocuk sevgisi Genelkurmay arşivinde... İşte o fotoğraflar...

Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük önder Atatürk'ün çocuk sevgisini gösteren Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.
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