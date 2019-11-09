Atatürk sözleri

Antalya'da ikisi çocuk 4 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin Antalya Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Olayın intihar olduğu bildirilen açıklamada olaya ilk müdahale eden (5) polis memuru ve çilingirin, tedbir amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci yılında, Atatürk'ün sözleri internette aranan konular arasında.. İşte Atatürk'ün tarihe kazınmış önemli sözleri