Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Atatürk Havalimanı’nda şaşırtan görüntü... Sahiplerine tebligat yapıldı

    Atatürk Havalimanı’nda şaşırtan görüntü... Sahiplerine tebligat yapıldı

    TİCARİ uçuşlara kapatılan ve yalnız kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'nı apronunda yer işgal eden hacizli, sahipsiz, hurda ya da kullanılamaz durumdaki 17 uçak bulundukları yerden kaldırılacak. Uçakların kaldırılması için yasal düzenleme bekleniyor.

    İbrahim YILDIZ-Can EROK/İSTANBUL, (DHA)
    14.06.2019 - 11:32 | Son Güncelleme:
    1 / 17
    Atatürk Havalimanı’nda şaşırtan görüntü... Sahiplerine tebligat yapıldıNext

    İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.

    Etiketler: haber , gündem , son dakika haberler

    En Yeni Foto Haberler

    Atatürk Havalimanı’nda şaşırtan görüntü... Sahiplerine tebligat yapıldı

    Atatürk Havalimanı’nda şaşırtan görüntü... Sahiplerine tebligat yapıldı

    7'nci kez taşınacak Yusufeli yeni yerleşim projesinde sona gelindi

    7'nci kez taşınacak Yusufeli yeni yerleşim projesinde sona gelindi

    'Aynı evde WhatsApp’tan konuşuyorduk, evi terk ettim'

    'Aynı evde WhatsApp’tan konuşuyorduk, evi terk ettim'

    Türkiye'nin pek fazla bilinmeyen saklı koyu! Bir zamanlar korsanların saklandığı yerdi…

    Türkiye'nin pek fazla bilinmeyen saklı koyu! Bir zamanlar korsanların saklandığı yerdi…

    Hafta sonunun en güzel 8 adresi! İster denize girin isterseniz doğada keşfe çıkın...

    Hafta sonunun en güzel 8 adresi! İster denize girin isterseniz doğada keşfe çıkın...

    Türkiye'de yazın en güzel adresi! Şimdi tam zamanı...

    Türkiye'de yazın en güzel adresi! Şimdi tam zamanı...

    Bu yaz deniz tatili yapılacak en güzel 10 yer! Amerikalılar seçti, listede Türkiye’de var…

    Bu yaz deniz tatili yapılacak en güzel 10 yer! Amerikalılar seçti, listede Türkiye’de var…

    Anlaşma sağlandı! Transferi böyle duyurdu...

    Anlaşma sağlandı! Transferi böyle duyurdu...

    Sabah kahvaltısında dahi yeniyor! "Beş köfte ile yarım köfte"

    Sabah kahvaltısında dahi yeniyor! "Beş köfte ile yarım köfte"

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.