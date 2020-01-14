Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım tamamlandı

“Yıkım işlemlerini bitirdik”



SMC Yıkım ve Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, "Atatürk Havalimanı’nın kargo bölümünün bir kısmının yıkılması için 2 ay zaman verilmişti. Şuanda yıkım işlemlerini bitirdik. Buradan çıkan bütün malzemeleri geri dönüşüm fabrikalarına gönderdik. Buradan çıkartılan hiçbir malzeme ziyan olmadı. İki gün içerisinde burada görünen hafriyatı kaldıracağız. Yıkılan yapının altından çıkan kumları ise yollarda kullanılmak üzere değerlendireceğiz. Yıkım için bize 100 günlük süre verilmişti ancak biz 35 günde yıkım işlemlerini bitirdik. Buradan çıkan malzemelerin kullanılabilecek olanları ise ihtiyaç sahiplerine verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı gibi havalimanı yıkıldıktan sonra millet bahçesi olarak kullanılacağını biliyoruz. Yıkım işlemleri devam ederken uçuşlarda herhangi bir aksama olmadı. Güvenlik kameralarının ve sistemlerini ise emniyet güçlerine bağışlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.