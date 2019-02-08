'Ata'yı gerçekten sevsem Semra Hanım engel olamazdı'
2004 yılında katıldığı 'Gelinim Olur musun?' yarışması ile ünlenen Sinem Umaş, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Umaş, 2007 yılında hayatını kaybeden Ata Türk ile yaşadığı ilişkiyi canlı yayında anlattı.
2004 yılında katıldığı 'Gelinim Olur musun?' yarışması ile ünlenen Sinem Umaş, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Umaş, 2007 yılında hayatını kaybeden Ata Türk ile yaşadığı ilişkiyi canlı yayında anlattı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.