Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>'Ata'yı gerçekten sevsem Semra Hanım engel olamazdı'

'Ata'yı gerçekten sevsem Semra Hanım engel olamazdı'

2004 yılında katıldığı 'Gelinim Olur musun?' yarışması ile ünlenen Sinem Umaş, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Umaş, 2007 yılında hayatını kaybeden Ata Türk ile yaşadığı ilişkiyi canlı yayında anlattı.

Hürriyet Haber
08.02.2019 - 10:22 | Son Güncelleme:
1 / 9
Atayı gerçekten sevsem Semra Hanım engel olamazdıNext

2004 yılında katıldığı 'Gelinim Olur musun?' yarışması ile ünlenen Sinem Umaş, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Umaş, 2007 yılında hayatını kaybeden Ata Türk ile yaşadığı ilişkiyi canlı yayında anlattı.

Etiketler: semra hanım

En Yeni Kelebek Galeriler

'Ata'yı gerçekten sevsem Semra Hanım engel olamazdı'

'Ata'yı gerçekten sevsem Semra Hanım engel olamazdı'

Sibel de Berlinale'nin kırmızı halısında

Sibel de Berlinale'nin kırmızı halısında

Tatil hiç bitmesin

Tatil hiç bitmesin

Zirvede aşk!

Zirvede aşk!

'Böyle lezzet görmedim'

'Böyle lezzet görmedim'

Eğlenceye erken veda

Eğlenceye erken veda

'Yeniden evlenir misiniz?' sorusuna şaşırtan yanıt

'Yeniden evlenir misiniz?' sorusuna şaşırtan yanıt

Yaş 17...

Yaş 17...

Dizinin başrol oyuncusu ölünce milyonlarca seyircinin canı yandı

Dizinin başrol oyuncusu ölünce milyonlarca seyircinin canı yandı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.