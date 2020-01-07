Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey Geyikli'de evleniyor

İKİSİ DE EGE SEVDALISI İkilinin düğün için seçtiği mekan ise Demirer için ayrı bir önem taşıyor. Çift, komedyenin 'Eyvah Eyvah' filmlerinin çekildiği Çanakkale'deki Geyikli ilçesinde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek. Hatta Ege aşığı ikili, konuşulanlara göre filmdeki düğün sahnesinin çekildiği Kumova Köyü'ndeki sahilde gerçekleşen törenle evlenecek.