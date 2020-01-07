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Haber Giriş: 07 Ocak 2020 - 08:11, /

Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey Geyikli'de evleniyor

Ege aşığı olan Ata Demirer, Alara Bozbey ile evlenmeye hazırlanıyor. Çiftin, nisanda 'Eyvah Eyvah 2' filminin de çekildiği Geyikli'de gerçekleşecek köy düğünüyle dünyaevine gireceği konuşuluyor.

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Geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelen Ata Demirer ile Alara Bozbey cephesinde sürpriz gelişme… İki yıl önce kısa süreli aşk yaşayan ünlü çift, 2019'un son günlerinde barıştıklarını ilan etmişti. İkilinin şu sıralar tatlı bir telaş içinde olduğu iddia edildi.

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Aşklarına bir şans daha veren oyuncu Ata Demirer ve Alara Bozbey, nisanda nikah masasına oturacak.

3İKİSİ DE EGE SEVDALISI

İKİSİ DE EGE SEVDALISI

İkilinin düğün için seçtiği mekan ise Demirer için ayrı bir önem taşıyor. Çift, komedyenin 'Eyvah Eyvah' filmlerinin çekildiği Çanakkale'deki Geyikli ilçesinde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek. Hatta Ege aşığı ikili, konuşulanlara göre filmdeki düğün sahnesinin çekildiği Kumova Köyü'ndeki sahilde gerçekleşen törenle evlenecek.

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Demirer ile 2015'te de birliktelik yaşayan güzel oyuncu, üçüncü kez 'Aşk yeniden' dediği komedyenle Nisan'da muradına eriyor.

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Yılın büyük kısmını Bozcaada'da geçiren Demirer, Ege'ye öylesine sevdalı ki komedyenin 'Eyvah Eyvah' serisinin üç filmi de Çanakkale'de çekildi.(Takvim)

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