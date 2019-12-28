Ata Demirer rahatsızlandı, Alara Bozbey yanından ayrılmadı
Perşembe akşamı BKM’deki gösterisini rahatsızlandığı için iptal eden Ata Demirer, hastanede tedavi gördü. Kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Alara Bozbey de hastane sürecinde ünlü komedyeni yalnız bırakmadı.
Cem Yılmaz’ın hastalık gerekçesiyle gösterisini ertelemesinin ardından Ata Demirer’den de benzer bir haber geldi.
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Ünlü komedyen, geçen perşembe BKM’de sahneleyeceği “Ata Demirer Gazinosu” gösterisine rahatsızlandığı için çıkamadı. Hastanede tedavi gören Demirer, akşam saatlerinde evine girerken görüntülendi.
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Demirer’in yanında kardeşi Cenk Demirer, annesi Ayten Kaçar ve kısa süre önce ayrıldığı Alara Bozbey vardı. Hastane sürecinde Demirer’i yalnız bırakmayan Bozbey, komedyenin annesiyle kol kola objektife yansıdı.
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Kaçar’ın Bozbey’i çok sevdiği, ayrılık sonrası da sevgilileri barıştırdığı söyleniyor.
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TANSİYON DÜŞTÜ, SES GİTTİ
Kardeşinin koluna girerek yürüyen Ata Demirer, sağlık durumuyla ilgili sorulara yanıt verdi...
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“Hastaneden geliyoruz. Müşahede altındaydık. Tansiyon problemim vardı, gribal enfeksiyon eklenince sesim de gitti. Ama şimdi iyiyim.” Demirer, Alara Bozbey ile barıştıklarını da söyledi.