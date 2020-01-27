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Haber Giriş: 27 Ocak 2020 - 15:31, /

ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı - ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bütünleme sınavına kısa bir süre kala ‘sınav giriş belgesi’ duyurusu geldi. ATA-AÖF Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav yerleri online sistem üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler kendilerinden istenen bilgilerle sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktısını alabilecekler. İşte ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

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ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri belli oldu. ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi üzerinden alınabiliyor. Açıköğretimliler, ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında "Sınav ve Dersler" bölümü altında yer alan "Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri" linkine tıklayarak sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile görüntüleyebiliyor.

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ATA-AÖF Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde ülke genelindeki 104 sınav merkezinde gerçekleşecek.

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ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesinin çıktısını alabilmek için aşağıdaki linke tıklayın. ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI YERLERİ SORGULAMA

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