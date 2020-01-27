ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı - ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama

ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri belli oldu. ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi üzerinden alınabiliyor. Açıköğretimliler, ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında "Sınav ve Dersler" bölümü altında yer alan "Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri" linkine tıklayarak sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile görüntüleyebiliyor.