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Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite
U.S. News Asya kıtasının en iyi üniversite, kolej ve eğitim merkezlerini açıklamaya devam ediyor. Dünyanın en iyi üniversiteler listesine de Türkiye'den 27 üniversite girdi. İlk 100'de 5 üniversite, ilk 50'de ise 2 üniversite yer alıyor.
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