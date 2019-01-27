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Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite

U.S. News Asya kıtasının en iyi üniversite, kolej ve eğitim merkezlerini açıklamaya devam ediyor. Dünyanın en iyi üniversiteler listesine de Türkiye'den 27 üniversite girdi. İlk 100'de 5 üniversite, ilk 50'de ise 2 üniversite yer alıyor.

Hürriyet Haber
27.01.2019 - 00:29 | Son Güncelleme:
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Asyanın en iyi üniversiteleri açıklandı İlk 100de Türkiyeden 5 üniversiteNext

Sırası: 393

Pamukkale Üniversitesi

Puanı: 18.2

Etiketler: üniversiteler , haberler

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