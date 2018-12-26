Assolist izin vermeden olmaz!

Türkiye'de eğlence kültürünün 40 yıllık bir dönemine damga vurmuştu. Ama artık çoktan tarihe karıştı... İnsanların sevdikleri, hayran oldukları sanatçılara "elini uzatsa dokunabilecek kadar" yakın olduğu mekanlardı oralar. O dönemde evlerde TV bugünkü kadar yaygın değildi, günümüzün alışılmış gece hayatı merkezleri de... Tıpkı yazlık sinemalar gibi eğlence hayatının merkeziydi gazinolar.
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