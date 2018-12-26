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Assolist izin vermeden olmaz!

Türkiye'de eğlence kültürünün 40 yıllık bir dönemine damga vurmuştu. Ama artık çoktan tarihe karıştı... İnsanların sevdikleri, hayran oldukları sanatçılara "elini uzatsa dokunabilecek kadar" yakın olduğu mekanlardı oralar. O dönemde evlerde TV bugünkü kadar yaygın değildi, günümüzün alışılmış gece hayatı merkezleri de... Tıpkı yazlık sinemalar gibi eğlence hayatının merkeziydi gazinolar.

Hürriyet Haber
26.12.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:
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Assolist izin vermeden olmazNext

Sahneye çıkanların isimleri kapının hemen üzerindeki neon lambalarla donanmış tabelada yer alırdı. Hele hava karardı mı o isimlerin yazılı olduğu ışıklar yanar sönerdi.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS

Etiketler: gazino , gazino kültürü , maksim gazinosu

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