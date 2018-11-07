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Aslında kilo vermemiş

Bir Instagram paylaşımı nedeniyle "kilo verdi" diye eleştirilen modelin son hali.

Hürriyet Haber
07.11.2018 - 09:26 | Son Güncelleme:
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Aslında kilo vermemişNext

 Katıldığı bir etkinlikteki görüntüsü nedeniyle "hem büyük beden kadınların sözcüsü olarak tanındı, hem de onlara ihanet etti" diye eleştirilen Ashley Graham, görev aldığı katalog çekiminde görüntülendi.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Etiketler: ashley graham , justin ervin , Bikinili garsonlar , bikini ve mayo

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