Aslında kilo vermemiş

Katıldığı bir etkinlikteki görüntüsü nedeniyle "hem büyük beden kadınların sözcüsü olarak tanındı, hem de onlara ihanet etti" diye eleştirilen Ashley Graham, görev aldığı katalog çekiminde görüntülendi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.