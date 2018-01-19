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AslÄ±nda çok üÅŸüyorlar

Moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n gÃ¶zde modelleri Miami'de Ã§ekim iÃ§in bir araya geldi. Sert esen rÃ¼zgar nedeniyle aslÄ±nda Ã¼ÅŸÃ¼yen modeller yine de bikinileriyle objektif karÅŸÄ±sÄ±nda ustaca poz verdi.

HÃ¼rriyet Haber
19.01.2018 - 11:05 | Son GÃ¼ncelleme:
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AslÄ±nda Ã§ok Ã¼ÅŸÃ¼yorlarNext

Victoria's Secret'Ä±n gÃ¶zde modelleri firmanÄ±n yeni sezon kataloÄŸu iÃ§in objektf karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Lais Ribeiro, Josephine Skriver, Romee Strijd ve Jasmine Tookes uzun hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinden sonra bikiniler ve aksesuarlarla poz verdi.

FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ

Etiketler: victoria's secret , model , miami

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