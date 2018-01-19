Victoria's Secret'Ä±n gÃ¶zde modelleri firmanÄ±n yeni sezon kataloÄŸu iÃ§in objektf karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Lais Ribeiro, Josephine Skriver, Romee Strijd ve Jasmine Tookes uzun hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinden sonra bikiniler ve aksesuarlarla poz verdi.
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