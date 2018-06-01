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Aslan payı kimin olacak: Gelinler arasında mücevher rekabeti

 2000'li yılların ilk yarısı Kate Middleton'ın dönemi oldu. Giydiği kıyafetler, taktığı takılar, aksesuarlar, gülüşü, makyajı her şeyi ile tüm dünya onu mercek altına almıştı. Kilometrelerce ötedeki milyonlarca kişi bile onu takip ediyordu.

Hürriyet Haber
01.06.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:
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Aslan payı kimin olacak: Gelinler arasında mücevher rekabetiNext

Ama bir süredir Middleton, tahtını bir başkasıyla, Prens Harry'nin çiçeği burnunda eşi Meghan Markle ile paylaşmak zorunda. Hatta bir süredir ilgi Markle'a kaydı bile diyebiliriz. Ama İngiliz kraliyet ailesinin gelinleri Middleton ile Markle'ın paylaşmak zorunda oldukları bir tek bu ilgi ve sevgi değil.

Etiketler: meghan markle , prenses diana
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