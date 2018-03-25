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    Askerler Afrin'de arama yaparken buldu! 50 metrelik özel tünelle giriliyor

    Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Röntgen cihazından birçok tıbbi malzemenin yer aldığı bölümde ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.

    AFRİN (AA)
    25.03.2018 - 12:22 | Son Güncelleme:
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    Askerler Afrinde arama yaparken buldu 50 metrelik özel tünelle giriliyorNext

    Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.

    Etiketler: TSK , terörle mücadele , gündem
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