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Askere gidecekler dikkat! Büyük avantajları kaçırmayın

Yeni Askerlik Kanunu'yla birlikte yedek astsubaylık, yedek subaylık daha da kolaylaştı. Askerde kalmak isteyenler için ise birçok avantaj sunuluyor.

Hürriyet Haber
06.08.2019 - 08:01 | Son Güncelleme:
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Askere gidecekler dikkat Büyük avantajları kaçırmayınNext

Yeni askerlik sistemi kapsamında hayata geçirilen yedek astsubaylık uygulaması gençlerden yoğun ilgi gördü. Kısa sürede 9 bine yakın yükümlü, yedek astsubay olabilmek için başvuruda bulundu. İşte askere gidene ve askerliğini uzatana sağlanan haklar...

Etiketler: asker , bedelli askerlik , yedek astsubay , yedek subay , haberler

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