Askere gidecekler dikkat! Büyük avantajları kaçırmayın

Yeni askerlik sistemi kapsamında hayata geçirilen yedek astsubaylık uygulaması gençlerden yoğun ilgi gördü. Kısa sürede 9 bine yakın yükümlü, yedek astsubay olabilmek için başvuruda bulundu. İşte askere gidene ve askerliğini uzatana sağlanan haklar...
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