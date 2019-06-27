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Askere gidecek olanların hakları neler?

Yeni askerlik yasası ile bedelli askerlik kalıcı oldu, askerlik süresi kısaldı. Peki çalışırken bedelli ya da bedelsiz askere gidenlerin ve askerden dönenlerin yasal hakları neler? Merak edilen tüm detaylar bu yazıda...

Hürriyet Haber
27.06.2019 - 08:02 | Son Güncelleme:
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Askere gidecek olanların hakları nelerNext

Askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen yasa dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Askerliğini bedelli olarak yapacak olanlar, 1 ay silah altına alınarak temel askerlik eğitiminden geçirilecek.

Etiketler: asker , tazminat , haklar , haberler

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