Askere gidecek olanların hakları neler?

Yeni askerlik yasası ile bedelli askerlik kalıcı oldu, askerlik süresi kısaldı. Peki çalışırken bedelli ya da bedelsiz askere gidenlerin ve askerden dönenlerin yasal hakları neler? Merak edilen tüm detaylar bu yazıda...
Askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen yasa dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Askerliğini bedelli olarak yapacak olanlar, 1 ay silah altına alınarak temel askerlik eğitiminden geçirilecek.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.