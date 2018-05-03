Aşk üçgeni

Başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek ve Cemrehan Karakaş’ın üstlendiği, Murat Onbul’un yönettiği, “4N1K”nın devam filmi “4N1K 2” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de düzenlendi.
Başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek ve Cemrehan Karakaş’ın üstlendiği, Murat Onbul’un yönettiği, “4N1K”nın devam filmi “4N1K 2” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de düzenlendi.
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