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Aşk üçgeni

Başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek ve Cemrehan Karakaş’ın üstlendiği, Murat Onbul’un yönettiği, “4N1K”nın devam filmi “4N1K 2” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de düzenlendi.

Behlül AYDIN
03.05.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:
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Aşk üçgeniNext

Başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek ve Cemrehan Karakaş’ın üstlendiği, Murat Onbul’un yönettiği, “4N1K”nın devam filmi “4N1K 2” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de düzenlendi.

Etiketler: Alina Boz , bedirhan soral

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