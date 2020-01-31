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Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 07:00, /

Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galasına ünlü akını

İlk filmden 9 yıl sonra çekilen “Aşk Tesadüfleri Sever 2” bugün vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum’da yapıldı.

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Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın birlikte üstlendiği, başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Aytaç Şaşmaz ve Elif Doğan’ın paylaştığı “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin galası önceki akşam Kanyon AVM’de yapıldı.

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Geceye 9 yıl önce çekilen ilk filmin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür de katıldı. Bugün vizyona giren “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, 1960’ların İstanbul’undan günümüz Ankara’sına uzanan, tesadüflerle örülü bir aşk hikayesini konu alıyor.

3Hatıralar canlandı

Hatıralar canlandı

2011 yapımı “Aşk Tesadüfleri Sever”in başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür galaya birlikte katıldı. Bilgin, “Ben Mehmet’ten daha şanslıyım. O İtalya’da olduğu için filmi göremedi ama ben izledim. Duygu yüklü, çok güzel bir film. İnşallah üçüncüsü de çekilir” dedi. Mehmet Günsür de “Buraya gelmek hatıraları canlandırdı gözümde. İlk senaryo okuduğumuz anı hatırladım” diye konuştu.

4Yiyorum içiyorum

Yiyorum içiyorum

Galaya eşi Emre Yetkin’le katılan Burcu Biricik, yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine “Bu sene yiyorum, içiyorum. Diyet ve spor yok. Hem hayatla hem oyunculukla ilgili yeni şeyler öğreniyorum” dedi.

5Galada konuşulmaz

Galada konuşulmaz

Gülben Ergen galaya tek başına katıldı. “Aşk adına olan her şey benim için çok değerli. İlk filmi de çok beğenmiştim” diyen Ergen, “Aşk demişken; erkek arkadaşınız Emre Irmak’la görüntülenmekten rahatsız mı oluyorsunuz? Neden gittiğiniz mekanlarda arka kapılardan çıkıyorsunuz?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı: “Bunları film galasında mı konuşacağız?”

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DEÖET AKBAĞ

7

BESTE KÖKDEMİR

8

SEVDA ERGİNCİ

9

ŞAHİKA ERCÜMEN

10

YAĞIZ CAN KONYALI - MELİSA ASLI UZUN

11

PINAR ALTUĞ - YAĞMUR ATACAN

12

ERDİL YAŞAROĞLU - BEGÜM KÜTÜK

13

BENNU GEREDE - MİRO GEREDE

14

KENAN ECE - CANAN ERGÜDER

15

GÖKÇE BAHADIR

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