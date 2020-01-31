Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galasına ünlü akını

Hatıralar canlandı 2011 yapımı “Aşk Tesadüfleri Sever”in başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür galaya birlikte katıldı. Bilgin, “Ben Mehmet’ten daha şanslıyım. O İtalya’da olduğu için filmi göremedi ama ben izledim. Duygu yüklü, çok güzel bir film. İnşallah üçüncüsü de çekilir” dedi. Mehmet Günsür de “Buraya gelmek hatıraları canlandırdı gözümde. İlk senaryo okuduğumuz anı hatırladım” diye konuştu.