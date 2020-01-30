Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galasına Nesrin Cavadzade damga vurdu

Galaya aralarında Demet Akbağ, Gülben Ergen, Gökhan Özoğuz, Alper Saldıran, Murat Eken, Bennu Gerede, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Gökçe Bahadır, Burak Kut-Cansel Yeni, Batuhan Karacakaya, Burcu Biricik-Emre Yetkin, Didem Balçın, Canan Ergüder-Kenan Ece, Damla Colbay, Ezel Akay, Derya Alabora, Okan Çabalar, Gül Gölge, Gülcan Arslan, Hande Doğandemir, Tamer Levent, İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal, Neslihan Arslan, Şahika Ercümen, Şenay Gürler, Sevda Erginci, Doğaç Yıldız, Ceren Akdağ, Tansel Öngel, Aslı Melisa Uzun, Yağız Can Konyalı gibi birçok ünlü isim katıldı.