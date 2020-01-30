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Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 10:29, /

Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galasına Nesrin Cavadzade damga vurdu

'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galası yapıldı. Nesrin Cavadzade derin dekolteli elbisesi ile geceye damga vurdu.

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Başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı 'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galası dün akşam Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşti.

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Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın üstlendiği, filmin galasında, serinin ilk filminin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür de ekibi yalnız bırakmadı.

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Galaya aralarında Demet Akbağ, Gülben Ergen, Gökhan Özoğuz, Alper Saldıran, Murat Eken, Bennu Gerede, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Gökçe Bahadır, Burak Kut-Cansel Yeni, Batuhan Karacakaya, Burcu Biricik-Emre Yetkin, Didem Balçın, Canan Ergüder-Kenan Ece, Damla Colbay, Ezel Akay, Derya Alabora, Okan Çabalar, Gül Gölge, Gülcan Arslan, Hande Doğandemir, Tamer Levent, İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal, Neslihan Arslan, Şahika Ercümen, Şenay Gürler, Sevda Erginci, Doğaç Yıldız, Ceren Akdağ, Tansel Öngel, Aslı Melisa Uzun, Yağız Can Konyalı gibi birçok ünlü isim katıldı.

4“AŞK SEVMEKTEN VAZGEÇMEMEKTİR”

“AŞK SEVMEKTEN VAZGEÇMEMEKTİR”

“Aşk Tesadüfleri Sever 2”, 1960’ların İstanbul’undan günümüz Ankara’sına uzanan, tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesini konu alıyor. Film 31 Ocak'ta vizyona girecek...

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Nesrin Cavadzade giydiği derin dekolteli beyaz kıyafeti ile geceye damga vurdu.

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Ünlü oyuncu, gala öncesi çekin fotoğrafını "Bu galaya da aslan hazırlanmadım" notu ile Instagram'da paylaştı.

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İpek Sorak’a ait olan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin senaryosu Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor. Filmin çekimleri Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

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“Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin afiş fotoğraflarını, Mehmet Turgut çekerken, afiş tasarımını Arda Aktaş yaptı. Filmin orijinal müziklerine ise, ilk filmde olduğu gibi yine Ozan Çolakoğlu imza attı.

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