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Partide kriz patladı

Aşk Tesadüfleri Sever 2” ekibi, çekimlerin bitişini partiyle kutladı. Keyifli başlayan gece Zuhal Olcay için tatsız bitti. Partiyi terk eden sanatçıyı bu kadar sinirlendiren ise başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’ydi.

Hürriyet Haber
06.09.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Partide kriz patladıNext

“Aşk Tesadüfleri Sever 2” ekibi, çekimlerin bitişini partiyle kutladı. Keyifli başlayan gece Zuhal Olcay için tatsız bitti. Partiyi terk eden sanatçıyı bu kadar sinirlendiren ise başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’ydi.

Etiketler: erkancan

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