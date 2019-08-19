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Aşk sorusu çileden çıkardı

Hilal Altınbilek önceki gün alışverişteydi. Meslektaşı Kubilay Aka ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu, ilişki sorularına tepki gösterdi.

Sayit DURMAZ
19.08.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Aşk sorusu çileden çıkardıNext

Hilal Altınbilek önceki gün Akmerkez’deydi. Meslektaşı Kubilay Aka ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu, ilişki sorularına tepki gösterdi. “Konu hakkında o kadar çok yorum yapıldı ki, bana bir şey kalmadı” diyen Altınbilek, “Yok öyle bir şey” demekle yetindi.

Etiketler: Hilal Altınbilek fotoğrafları , miray daner

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