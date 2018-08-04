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Aşk sahile vurdu

Bu yaz ünlülerin en çok nereye gittiğ sorulursa iki cevap verilir: Biri Yunanistan'ın Mykonos adası diğeri de İtalya'nın en gözde tatil beldelerinden Positano.

Hürriyet Haber
04.08.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:
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Aşk sahile vurduNext

Amalfi kıyılarının en ünlü kasabası olan Amalfi, özellikle Hollywood ünlülerini sık sık ağırladı bu yıl. Aslına bakılırsa daha önce de ünlülerin gittiği Positano , özellikle bu yaz çok gözdeydi. Ünlüler kelimenin tam anlamıyla buraya akın etti. İşte Positano'ya yaz tatilini geçiren ünlüler.

Fotoğraflar: Backgrid UK   

Etiketler: napoli

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