Aşk da bir yere kadar: Mutluluğu hep eksik kalacak
Daha küçücük bir çocukken kurduğu tüm hayaller yakında tamamen gerçeğe dönüşecek. Çağımızın, artık sayıları azalan yakışıklı prenslerinden biriyle dünyaevine girecek. Muhtemelen yıllarca konuşulacak bir gelinlik olacak üzerinde ve kelimenin tam anlamıyla bir masal prensesi gibi görünecek.
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