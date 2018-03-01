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Aşk da bir yere kadar: Mutluluğu hep eksik kalacak

 Daha küçücük bir çocukken kurduğu tüm hayaller yakında tamamen gerçeğe dönüşecek. Çağımızın, artık sayıları azalan yakışıklı prenslerinden biriyle dünyaevine girecek. Muhtemelen yıllarca konuşulacak bir gelinlik olacak üzerinde ve kelimenin tam anlamıyla bir masal prensesi gibi görünecek.

Hürriyet Haber
01.03.2018 - 16:36 | Son Güncelleme:
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Aşk da bir yere kadar: Mutluluğu hep eksik kalacakNext

Ama o büyük günde de ondan sonra da bir şey hep eksik kalacak. Kocasına deliler gibi aşık olsa bile!

Fotoğraflar: Backgrid USA, Pacific Coast News

Etiketler: prens harry , meghan markle , kate middleton , prens william

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