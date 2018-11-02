Aşk bitti... Ayrıldılar!

Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç, ani bir kararla yollarını ayırdı. Yaklaşık 1 yıldır beraber olan, yaz aylarını Amerika’da geçiren, dönüşte Bodrum’dan da birbirinden romantik kareleri gelen çift, önceki gün ilişkilerini noktalama kararı aldı.
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