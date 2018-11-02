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Aşk bitti... Ayrıldılar!

Yaklaşık 1 yıldır beraber olan, daha geçen hafta İstinye’de kol kola objektife yansıyan Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

İsmail BAYRAK
02.11.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:
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Aşk bitti... AyrıldılarNext

Önceki gün ayrıldılar

Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç, ani bir kararla yollarını ayırdı. Yaklaşık 1 yıldır beraber olan, yaz aylarını Amerika’da geçiren, dönüşte Bodrum’dan da birbirinden romantik kareleri gelen çift, önceki gün ilişkilerini noktalama kararı aldı.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV

Etiketler: ahmet kural , ayrıldılar

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