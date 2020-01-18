Her ikisi de 31 yaşında olan Rihanna ve Jameel, 2017'den bu yana birliktelerdi. Çift, çıktıkları bir tatilde havuzda samimi şekilde görüntülenmişti. Fakat ondan sonraki adımlarını çok dikkatli attılar ve çok nadir olarak yan yana görüntü verdiler.