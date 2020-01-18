Müzik kariyerinde hızla başarıyı yakaladı. Sonra moda alanına el attı orada da yıllarını bu işe verenlerden çok daha kısa sürede amacına ulaştı. Ama iş özel hayatına gelince bir türlü aradığını bulamadı. İddialara göre Rihanna bir süredir birlikte olduğu Suudi Arabistanlı sevgilisi Hassan Jameel ile yollarını ayırdı.
BACKGID UK, BACKGRID USA
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1
Her ikisi de 31 yaşında olan Rihanna ve Jameel, 2017'den bu yana birliktelerdi. Çift, çıktıkları bir tatilde havuzda samimi şekilde görüntülenmişti. Fakat ondan sonraki adımlarını çok dikkatli attılar ve çok nadir olarak yan yana görüntü verdiler.
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Rihanna bir dönem kilo aldığında bu durum Hassan Jameel ile evlilik yolunda bir adım attıkları ve ünlü şarkıcının hamile olduğu yorumlarına yol açmıştı. Fakat bu iddialar yalanlandı.
3
Rihanan'nın yakın çevresi ünlü şarkıcının Hassan Jameel ile yaşadığı aşk sayesinde geçmişteki kötü anılarını sildiğini belirtmişti. People dergisine konuşan bir kaynak Rihanna'nın uzun zaman sonra olabildiği kadar mutlu olduğunu söylemişti.
4
Rihanna da geçen yıl verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen "Aşık mısınız?" sorusuna "Tabii ki" diye yanıt vermişti. Daha sonra evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu da "Bunu sadece Tanrı bilir" sözleriyle cevaplamıştı.
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Rihanna, ilk medyatik ilişkisini Chris Brown ile yaşamıştı. Fakat bu ilişkisi onun için trajik anılarla dolu. 2009 yılında tam da Grammy ödül töreni öncesinde Brown'dan şiddet gören Rihanna hastanelik olmuştu. O gece törene katılamayan ünlü şarkıcı olayı yargıya taşımıştı. Çift bir ayrılığın ardından tekrar barışsa da ilişkileri uzun ömürlü olmamıştı.
6
O dönemde Karrueche Tran ile birlikte olan Brown'ın Rihanna ile yeniden aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Brown, Rihanna ile kısa süreli ilişkisinin ardından tekrar Tran'a geri döndü.