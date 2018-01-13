'Aşık olduk ne yapalım yani!'

Barış Arduç ile 3 yıldır aşk yaşayan Gupse Özay, Posta'dan Oya Çınar'a vediği röportajda ilişkilerini anlattı. Sevgilisinin hayranları tarafından sevilmediğini söyleyen Özay, "Ben güzellik kaygısını tersine çeviriyorum" dedi.
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