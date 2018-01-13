Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>'Aşık olduk ne yapalım yani!'

'Aşık olduk ne yapalım yani!'

Gupse Özay merak edilenleri anlattı...

Hürriyet Haber
13.01.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:
1 / 9
Aşık olduk ne yapalım yaniNext

Barış Arduç ile 3 yıldır aşk yaşayan Gupse Özay, Posta'dan Oya Çınar'a vediği röportajda ilişkilerini anlattı. Sevgilisinin hayranları tarafından sevilmediğini söyleyen Özay, "Ben güzellik kaygısını tersine çeviriyorum" dedi.

Etiketler: gupe özay , barış arduç , deliha 2

En Yeni Kelebek Galeriler

'Aşık olduk ne yapalım yani!'

'Aşık olduk ne yapalım yani!'

Bacaklarım göründü mü sayın seyirciler

Bacaklarım göründü mü sayın seyirciler

Çağla'ya görkemli yeni yaş partisi

Çağla'ya görkemli yeni yaş partisi

Son tüketim tarihinden sonra da yiyebileceğiniz gıdalar

Son tüketim tarihinden sonra da yiyebileceğiniz gıdalar

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

Boğaziçi kitabı

Boğaziçi kitabı

Doğumdan dört ay sonra

Doğumdan dört ay sonra

Atletli koca fotoğrafından sonra şimdi de photoshop'lu fotoğraf!

Atletli koca fotoğrafından sonra şimdi de photoshop'lu fotoğraf!

Yeşilçam'ın yıldızıydı öldüğünü bile kimse fark etmedi

Yeşilçam'ın yıldızıydı öldüğünü bile kimse fark etmedi

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri