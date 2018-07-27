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Aşık olduğu kadınlara 'dönüşen' adam

Derler ki "Her başarılı erkeğin arkasında ondan daha başarılı bir kadın vardır." Peki bu durumun, ünlü aktör Brad Pitt'in fiziksel görüntüsünün giderek daha iyiye dönüşmesinde bir etkisi olduğu aklınıza gelir miydi? Ya da bazı zamanlarda tarzını değiştirerek her zaman ilgi çekmeyi başarmasında ne kadar etkisi oldu?

Hürriyet Haber
27.07.2018 - 15:16 | Son Güncelleme:
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Aşık olduğu kadınlara dönüşen adamNext

İşte bu konu son birkaç gündür internet ortamında, sosyal medyada kullanıcıların kelimenin tam anlamıyla "aklını kaçırmasına" neden oldu. Yani bir tür çılgınlık yarattı.

  Sarah McGonagal adında bir internet kullanıcısı, Brad Pitt ve hayatına giren kadınlarla ilgili olarak yıllar önce hazırlanan bir makaleyi yeniden gündeme taşıdı.  Makale Pitt'in, hayatına giren kadınların fiziksel görünüşlerine, tarzlarına göre her seferinde kendini de "baştan yarattığını" anlatıyordu. "Kız arkadaşlarına benzemeyi seven adam" başlıklı bu makale, Twitter'da 61 bini aşkın kez retweet edildi, 300 bine yakın da beğeni aldı.

Etiketler: angelina jolie , gwyneth paltrow

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