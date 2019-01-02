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Haberler >Ekonomi>Asgari ücretle birlikte her şey değişti

Asgari ücretle birlikte her şey değişti

2019 yılı asgari ücret yüzde 26.5’lik artışla brüt 2.558,4 liraya, net de 2.020,91 liraya yükseldi. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret sadece aylık maaş anlamına gelmiyor. Asgari ücretle birlikte; işsizlik maaşından genel sağlık sigortasına ödenecek primlere, askerlik ve doğum borçlanmasından asgari geçin indirimine, sosyal güvenlik prim cezalarından 65 yaş aylığına kadar yeni yılda değişti.

Noyan Doğan
02.01.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Asgari ücretle birlikte her şey değiştiNext

İşte, yeni asgari ücretle birlikte sosyal güvenlik alanında tüm tarafları ilgilendiren değişiklikler.

Etiketler: noyan doğan , kıdem tazminatı , GSS , haberler

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