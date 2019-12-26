Asgari ücret ne zaman saat kaçta açıklanacak? sorusu yanıt buldu... 2020 Asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret görüşmelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısına ilişkin bilgiler verdi. Bu gelişmenin ardından milyonlarca çalışan asgari ücret görüşmelerinin belli olacağı tarihe kilitlendi. Peki, 2020 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 2020 asgari ücret görüşmelerinde son gelişmeler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusu çalışanlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Bugün yapılan açıklama ile asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı belli oldu. Peki Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? İşte asgari ücret beklentisi ve detaylar
Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplanacak.
2
Asgari ücret 2020 zam oranı çalışmalarında artık son aşamaya gelindi. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin sonuncusu kısa bir süre sonra gerçekleşecek, asgari ücret 2020 zam oranı belli olacak.Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptıkları ortak açıklamada 'Asgari ücret' 2 bin 578 lira olmalı demişti.
3
GÖZLER HÜKÜMETİN ASGARİ ÜCRET ADIMINDA
Son görüşme öncesi, hükümet, işçi ve işveren tarafından gelen açıklamalar, dikkatleri yeni asgari ücret rakamına çevirdi.
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor.
Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyor.
TİSK, geride kalan görüşmelerde kamuoyuna bir rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyor.
Bu süreçte, işçi ve işveren tarafı kadar hükümetin tutumu da ayrı bir merak uyandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya temaslarının ardından asgari ücretle ilgili "Bakalım, son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." açıklaması asgari ücret görüşmelerini yeni bir boyuta taşıdı.
4
ASGARİ ÜCRET 2020 ZAMMI İÇİN ORTAK AÇIKLAMA
Süreçle ilgili geri sayım devam ederken son toplantı öncesi sendikalardan ortak bir açıklama geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in yaptığı ortak açıklamada 2 bin 578 TL’nin üzerindeki bir rakamın değerlendirmeye almayacaklarını bildirdi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini Türk-İş'in temsil ettiğini belirtti.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın CHP heyetinin ziyareti dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında asgari ücretle ilgili açıklamalar yaptığını, 32 yıldır her ay gerçekleştirdikleri araştırmaya atıfta bulunduğunu hatırlatan Irgat, Atalay'ın "bir işçinin yaşama maliyetinin aylık 2 bin 578 lira hesaplandığını, asgari ücret teklifinin bunun altında olmayacağını" vurguladığını söyledi.Hak-İş ve DİSK'in açıklanan bu tutarı desteklediğini ifade eden Irgat, "Biz üç işçi sendikası konfederasyonu olarak bugün ortak bir açıklamada bulunuyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savunuyor ve talep ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar 3 toplantı gerçekleştirildi. Maalesef gelişmeler, asgari ücret konusunda iyimser olmamızı mümkün kılamıyor." diye konuştu.
5
ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTILARININ ÖZETİ
Asgari ücret zammı için komisyon daha önce üç kez bir araya gelmişti. İşte asgari ücret 2020 zammı için yapılan toplantıların özeti:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canıgönülden diliyorum." ifadesini kullanmış, işçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişlerdi.
Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.
TİSK'te yapılan üçüncü toplantıda, TÜİK temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sundu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklandı.