Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olur? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak sorusu, aralık ayının sonuna yaklaşılması dolayısıyla binlerce kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. 2020 yılının asgari ücret zam oranları hakkında detayları merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, asgari ücret zam oranları için son durum nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için yarın üçüncü kez toplanacak.



Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor.



İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikinci toplantısını işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te yapan Komisyon, üçüncü toplantısını yarın, işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirecek.



Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.



Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.



Peki, asgari ücretin ne kadar olması bekleniyor? İşte, o rakamlar...