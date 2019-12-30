Asgari ücret 2020 yılında ne kadar oldu? Net ve AGİ dahil asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret net ve AGİ dahil ne kadar oldu sorusu son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Milyonlarca kişi için önem arz eden asgari ücret rakamları, yeni yılda merak uyandırmaya devam ediyor. Peki, 2020 yılının asgari ücret rakamları ne kadar oldu? İşte, yeni asgari ücret tutarının AGİ dahil ve net rakamları



ASGARİ ÜCRET NET VE AGİ DAHİL NE KADAR OLACAK?



2020 Asgari ücret rakamları, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) desteği dolayısıyla çalışanın evli ya da bekar olmasına göre değişkenlik gösterecek. Asgari ücret için AGİ desteği kişinin bekar, evli ve çocuklu olması haricinde eşinin çalışıp çalışmama durumuna göre değişkenlik gösterecek. Peki, 2020 yılında asgari geçim indirimi ne kadar olacak?



İşte, asgari ücretin net ve AGİ dahil miktarı hakkında detaylı bilgiler...