Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 12:03,
Asgari ücret 2020 yılında ne kadar oldu? Net ve AGİ dahil asgari ücret ne kadar?
Şubat ayı itibariyle maaşlara yansıyacak olan 2020 asgari ücret zam oranları, milyonlarca vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Asgari ücrette AGİ dahil ve net ücret rakamlarını araştıran vatandaşlar, komisyonda belirlenen ve bakanlığın belirlediği asgari ücret tutarını araştırıyor. Peki, asgari ücret 2020 yılında ne kadar oldu? İşte, net ve AGİ dahil 2020 asgari ücret rakamları hakkında detaylı bilgiler
Asgari ücret net ve AGİ dahil ne kadar oldu sorusu son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Milyonlarca kişi için önem arz eden asgari ücret rakamları, yeni yılda merak uyandırmaya devam ediyor. Peki, 2020 yılının asgari ücret rakamları ne kadar oldu? İşte, yeni asgari ücret tutarının AGİ dahil ve net rakamları
ASGARİ ÜCRET NET VE AGİ DAHİL NE KADAR OLACAK?
2020 Asgari ücret rakamları, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) desteği dolayısıyla çalışanın evli ya da bekar olmasına göre değişkenlik gösterecek. Asgari ücret için AGİ desteği kişinin bekar, evli ve çocuklu olması haricinde eşinin çalışıp çalışmama durumuna göre değişkenlik gösterecek. Peki, 2020 yılında asgari geçim indirimi ne kadar olacak?
İşte, asgari ücretin net ve AGİ dahil miktarı hakkında detaylı bilgiler...
Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Peki, net ücret ne kadar olacak? İşte, o detaylar...
AGİ DAHİL 2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU
Buna göre AGİ tutarlar dahil edildiğinde medeni durumlara ve çocuk sayısına göre asgari ücret rakamları şu şekilde sıralanabilir;
|2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|2,324,78 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|2,402,02 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|2,435,13 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|2,479,27 TL
|Evli, eşi çalışan
|2,324,78 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|2,357,89 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|2,390,99 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|2,435,13 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|2,457,19 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|2,479,27 TL