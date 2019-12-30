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Ekonomi
Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 12:03, /

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar oldu? Net ve AGİ dahil asgari ücret ne kadar?

Şubat ayı itibariyle maaşlara yansıyacak olan 2020 asgari ücret zam oranları, milyonlarca vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Asgari ücrette AGİ dahil ve net ücret rakamlarını araştıran vatandaşlar, komisyonda belirlenen ve bakanlığın belirlediği asgari ücret tutarını araştırıyor. Peki, asgari ücret 2020 yılında ne kadar oldu? İşte, net ve AGİ dahil 2020 asgari ücret rakamları hakkında detaylı bilgiler

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Asgari ücret net ve AGİ dahil ne kadar oldu sorusu son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Milyonlarca kişi için önem arz eden asgari ücret rakamları, yeni yılda merak uyandırmaya devam ediyor. Peki, 2020 yılının asgari ücret rakamları ne kadar oldu? İşte, yeni asgari ücret tutarının AGİ dahil ve net rakamları

ASGARİ ÜCRET NET VE AGİ DAHİL NE KADAR OLACAK?

2020 Asgari ücret rakamları, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) desteği dolayısıyla çalışanın evli ya da bekar olmasına göre değişkenlik gösterecek. Asgari ücret için AGİ desteği kişinin bekar, evli ve çocuklu olması haricinde eşinin çalışıp çalışmama durumuna göre değişkenlik gösterecek. Peki, 2020 yılında asgari geçim indirimi ne kadar olacak?

İşte, asgari ücretin net ve AGİ dahil miktarı hakkında detaylı bilgiler...

2AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret net ve brüt rakamları ile geçtiğimiz hafta bakan tarafından açıklandı. Asgari ücret brüt 2943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmişti. Bu rakam AGİ dahil olduğu için net rakamlar birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı.

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Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Peki, net ücret ne kadar olacak? İşte, o detaylar...

4NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR

NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı asgari ücret rakamları bekar bir çalışan için 2 bin 324,70 olarak açıklanmıştı. Bu rakamdan AGİ tutarı düşüldüğünde, net rakamın 2 bin 104,1 TL olduğu görülebiliyor.

5AGİ DAHİL 2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

AGİ DAHİL 2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Buna göre AGİ tutarlar dahil edildiğinde medeni durumlara ve çocuk sayısına göre asgari ücret rakamları şu şekilde sıralanabilir;

2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSUÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan2,324,78 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu2,402,02 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu2,435,13 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu2,479,27 TL
Evli, eşi çalışan2,324,78 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu2,357,89 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu2,390,99 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu2,435,13 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu2,457,19 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu2,479,27 TL

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İşçilere işveren veya üçüncü kişiler tarafından ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine göre vergi ve sosyal güvenlik primi varsa diğer kesintiler yapıldıktan sonra hesaplanarak ödenen tutara net ücret denir. Bu ücretin içerisinde bazı kurumlarda AGİ yer alırken, bazı kurumlarda ise AGİ ekstra olarak verilebilmektedir.

7ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Asgari geçim indiriminden;

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).

Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

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