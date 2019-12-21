Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret beklentisi nedir?
Asgari ücret ne 2020 yılında ne kadar olacak sorusu çalışanlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ile ilgili çalışmaların devam ettiğine vurgu yaparken, 2020 yılının asgari ücret zammı için çalışanlara jest yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt verdi. İşte, asgari ücret konusunda sendikaların yaptığı açıklamalar ve asgari ücret komisyonu hakkında detaylı bilgiler
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2020 asgari ücret zam tutarı için son viraja girilirken, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in talepleri son dakika duyuru olarak açıklandı. Bu açıklamaların ardından en güncel açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar için duyuru yapan sendikalar, son toplantı için rakam beklentilerini açıkladı. Peki, asgari ücret zam tutarı ne kadar olacak? İşte, sendikaların ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklaması.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da gazetecilerin yönelttiği asgari ücret sorusuna cevap verdi. İşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması; "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız."
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı için son dakika açıklaması, İşçilerin sendikası Türk-İş ve bu yılki ortakları DİSK ve Hak-İş'in ortak açıklaması ile duyuruldu. Daha önce 2020 asgari ücret zam tutarı için bir rakam belirlediklerini ve bunun altında bir rakamı kabul edemeyeceklerini duyuran Türk,-İş, böylece gelecek gelecek hafta yapılacak olan son toplantı öncesi beklentilerini açıkladı. İşte, vatandaşların araştırdığı 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusu için son dakika gelişmeleri... Gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde gerçekleşecek son toplantı öncesi bakanlığın işçi sendikaları TÜRK-İŞ, DİSK, ve HAK-İŞ, asgari ücret için beklenti rakamlarını ortak bir açıklama ile duyurdu. Sendikaların 2020 yılının asgari ücret rakamı için ortak görüşü 2578 lira oldu.
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TÜİK’İN HESAPLAMASI 2 BİN 331 LİRA OLDU
Asgari ücret tespit komisyonunun 3’üncü toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, açıklama yaptı. Nurcan Önder, toplantıda TİSK’in bir sunum yaptığını ve kendi açısından ekonomiyi ve çalışma hayatına bakışı değerlendirdiğini söyledi.
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Önder, "Sonrasında TÜİK temsilcimiz bir sunum yaptı. Geçen hafta yapılan toplantıda eksik kalan hususları tamamladı. Verilen bilgiler üzerine görüşmeler ve öneriler oldu. Gelecek hafta toplantımızı bakanımızın başkanlığında bakanlığımızda yapacağız. Orada da son noktayı koyacağız. Bugün teknik bir çalışma yapıldı" dedi.