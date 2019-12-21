Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret beklentisi nedir?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için son dakika açıklaması, İşçilerin sendikası Türk-İş ve bu yılki ortakları DİSK ve Hak-İş'in ortak açıklaması ile duyuruldu. Daha önce 2020 asgari ücret zam tutarı için bir rakam belirlediklerini ve bunun altında bir rakamı kabul edemeyeceklerini duyuran Türk,-İş, böylece gelecek gelecek hafta yapılacak olan son toplantı öncesi beklentilerini açıkladı. İşte, vatandaşların araştırdığı 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusu için son dakika gelişmeleri...

Gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde gerçekleşecek son toplantı öncesi bakanlığın işçi sendikaları TÜRK-İŞ, DİSK, ve HAK-İŞ, asgari ücret için beklenti rakamlarını ortak bir açıklama ile duyurdu.

Sendikaların 2020 yılının asgari ücret rakamı için ortak görüşü 2578 lira oldu.