Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir? 2020 AGİ ne kadar olacak?
Asgari Geçim İndirimi (AGİ), 2020 yılında maaşlar hesaplanırken önemli bir unsur olacak. Çıplak maaşın üzerine eklenecek olan 2020 AGİ ücreti, kişinin tek, evli, eşinin çalışıp çalışmaması gibi kriterlerin haricinde çocuk sayısına göre de değişecek. Peki, 2020 AGİ ücreti ne kadar olacak? İşte, 2019 yılının AGİ ücreti ve 2020 yılında beklenen AGİ oranı hakkında bazı bilgiler
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 oranları, asgari ücret görüşmelerinin gerçekleşmesinin ardından bazı vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, 2020 yılının AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, AGİ nedir ve nasıl hesaplanır sorusunun cevabı ile birlikte 2019 ve 2020 yılının AGİ ücretleri hakkında bazı bilgiler
2020 YILINDA AGİ NE KADAR OLACAK?
Her yıl asgari ücret görüşmeleri ile birlikte açıklanan AGİ oranları, 2020 yılı için de merak ediliyor. Komisyon tarafından açıklanacak olan 2020 AGİ ücretleri, asgari ücret içerisinde duyurulacak.
Peki, 2019 yılının AGİ rakamları ne kadardı ve 2020 yılında AGİ ne kadar olacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiş yapınız...
2019 YILINDA AGİ NE KADARDI?
Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;
|2019 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|230.22 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|259.00 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|326.15 TL
|Evli, eşi çalışan
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|220.63 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|249.41 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|306.96 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|326.15 TL
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
• Mükellefin kendisi için % 50'si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
• Üçüncü çocuk için %10'u
• Diğer çocuklar için % 5'i,
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.
Peki, buna göre asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? İşte, o detaylar...
2020 YILI AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
2020 yılında AGİ zam oranları, sendikaların belirlediği orana tekabül ederse, AGİ tablosunun aşağıdaki gibi olması beklenecek.
|TAHMİNİ 2020 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|243,64 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|292,37 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|328,93 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|365,48 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|414,21 TL
|Evli, eşi çalışan
|243,64 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|280,20 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|316,75 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|365,48 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|389,83 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|414,21 TL