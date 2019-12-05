Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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ASDEP personel alımı başvurusu için son günler! 1000 personel alınacak
ASDEP personel alımı başvurusu için belirlenen sürecin sonuna yaklaşılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından alınacak olan 1000 ASDEP personeli için 65 yaşını bitirmemiş olma şartı aranacak. Peki, ASDEP personel alımı için diğer şartlar neler olacak? İşte, ASDEP personel alımı başvuru süreci için vatandaşların araştırdığı konular ve başvuru şartları detayları
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ASDEP personel alımı başvuru şartları içerisinde yaş şartı yer almayacak. ASDEP başvurusu yapacak olan adaylar için belirlenen bölümlerden mezun olma şartı aranacak. İşte, ASDEP personel alımı başvuru şartları ve son gün detayları hakkında bazı bilgilerASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ASDEP sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 65 yaşını bitirmemiş olmak ve belirli bölümlerden mezun olmak şartlarının arandığı ASDEP personel alımı için KPSS puanı da önem arz edecek. Peki, ASDEP sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, ASDEP başvurusu yapmak isteyen kişiler için başvuru şartları ve illerdeki personel alımı şartlar...
ASDEP personel alımı için başvurular, 27 Kasım ile 6 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvurular, bakanlığın personel daire başkanlığından alınacak.
ASDEP BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
ASDEP için başvuru şartları arasında en önemlisi, mezun olunan program olacak. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun olmak gerekecek.
KPSS B grubu P3 puan türünden geçerli puanı almak da önemli olacak.
İşte, başvuru şartlarının detayları...
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ASDEP başvurusu için yaş şartı ise 65 olacak. 65 yaşını geçmeyen ve koşulları karşılayan herkes başvuruda bulunabilecek.
SINAVDA NELER SORULACAK?
a) Sınav, sözlü olarak uygulanacak olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
b) Sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.
ç) Sınav komisyonu üyelerinin her adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav başarı puanı belirlenecektir.
d) Sınav başarı puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil aday ve asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
e) Başarı puanları eşit olan adayların bulunması halinde, doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.
f) Adaylar sınav sonuçlarına Bakanlık web sayfası üzerinden, başvuru sırasında belirlemiş oldukları şifre ile ulaşabileceklerdir.
g) Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangibir öncelik teşkil etmez.
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Sınavda adaylar Sınav Komisyonunca;
a) Bakanlığın görev alanına ait sosyal hizmet mevzuatı ve alan bilgisi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden, (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
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Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak.
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ASDEP NEDİR VE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar, başvurularını Bakanlığın web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27/11/2019 - 06/12/2019 tarihleri arasında yapacak.
Aile ve bireylerin, sosyal sorunlarının daha hızlı tespiti ile sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başta olmak üzere, kamu hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir programdır.
Süreç; talep odaklı hizmet sunumunun yanı sıra, arz odaklı hizmet sunumunu da içermektedir.
ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun meslek elemanlarından 2016 yılında 1.500, 2017 yılında 1.500 olmak üzere toplam 3.000 ASDEP Görevlisi özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.
Alanında uzman 3.000 ASDEP Görevlimiz ile 81 ilde hane dolaşarak sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyacı olan vatandaşlarımızı tespit edilmekte, durumlarına uygun hizmetlerden yararlanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca ailelere eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.