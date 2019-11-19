ASDEP ne demek, açılımı nedir? ASDEP personel alımı ne zaman yapılacak?

Boğaziçi Üniversitesinin Kilyos'taki Sarıtepe Kampüsü, rüzgardan elde ettiği enerjiyle kendi ihtiyacını karşılayan dünyada "ilk ve tek" üniversite kampüsü olurken, yosun laboratuvarında uçaklar için jet yakıtı üretilecek.
Bir süredir merakla beklenen 2019 engelli atamaları için açıklama geldi. 2313 işçi alımı yapacaklarını duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli atamalarına ilişkin soruları da yanıtsız bırakmadı. Peki, 2019 engelli atamaları ne zaman yapılacak?