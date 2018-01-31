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Kaç kişi kaldı o masadan geriye

Sadece bir değil birkaç kuşak aynı cümleyi kuruyor, zamanlar değişse de: "Nerede o eski Yeşilçam?"

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 15:37 | Son Güncelleme:
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Kaç kişi kaldı o masadan geriyeNext

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir çoğuna imzasını atan yapımcı şirket Arzu Film'in sosyal medyadaki sayfası da o günleri özleyenleri geçmişe götürüyor paylaşımlarıyla. İşte bunun en son örneklerinden biri de bu kare.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: arzu film arşivinden , Arzu Film , Yeşilçam

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