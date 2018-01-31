Kaç kişi kaldı o masadan geriye

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir çoğuna imzasını atan yapımcı şirket Arzu Film'in sosyal medyadaki sayfası da o günleri özleyenleri geçmişe götürüyor paylaşımlarıyla. İşte bunun en son örneklerinden biri de bu kare.
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