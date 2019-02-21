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ArtÄ±k 'ulu orta' dokunmak yok!

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle ile Prens Harry, katÄ±ldÄ±klarÄ± etkinliklerde artÄ±k eskisi gibi sÄ±k fiziksel temas kurmayacak.

HÃ¼rriyet Haber
21.02.2019 - 11:16 | Son GÃ¼ncelleme:
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ArtÄ±k ulu orta dokunmak yokNext

Bir tÃ¼rlÃ¼ anlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± diÄŸer gelin Kate Middleton ile eÅŸi Prens William'Ä±n aksine katÄ±ldÄ±klarÄ± her etkinlikte el ele tutuÅŸan, her fÄ±rsatta birbirlerine dokunan hatta bir keresinde Ã¶pÃ¼ÅŸen Meghan Markle ile Prens Harry bundan bÃ¶yle bu tÃ¼r gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri daha az verecek.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOSÂ Â 

Etiketler: Sheela Mackintosh-Stewart

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