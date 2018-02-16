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Artık ikisi de bekar! Haydi yeniden

Artık ikisi de artık bekar olduğuna göre... Ne mükemmel zamanlama.

Hürriyet Haber
16.02.2018 - 11:21 | Son Güncelleme:
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Artık ikisi de bekar Haydi yenidenNext

Önce Brad Pitt'in Angelina Jolie'den boşanması... Ardından da eski eşi Jennifer Aniston'ın iki buçuk yıl önce evlendiği Justin Theroux ile yollarını ayırması... İşte sosyal medyayı kelimenin tam anlamıyla "Sallayan" olay.

Etiketler: brad pitt , jennifer aniston , justin theroux

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