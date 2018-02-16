Artık ikisi de bekar! Haydi yeniden

Önce Brad Pitt'in Angelina Jolie'den boşanması... Ardından da eski eşi Jennifer Aniston'ın iki buçuk yıl önce evlendiği Justin Theroux ile yollarını ayırması... İşte sosyal medyayı kelimenin tam anlamıyla "Sallayan" olay.
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