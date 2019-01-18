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Artık hiç yaşlanmıyor

Bir döneme damgasını vuran model, kelimenin tam anlamıyla zamanı durdurdu.

Hürriyet Haber
18.01.2019 - 09:25 | Son Güncelleme:
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Artık hiç yaşlanmıyorNext

Kariyerine başladığında takvimler 1970'lerin ikinci yarısını gösteriyordu. Uzun süre podyumların da katalog çekimlerinin de aranan yüzü olarak kaldı. Dört evlilikten üç tane çocuk sahibi oldu. Ama hala sanki 20'li yaşlarında gibi görünüyor.

BACKGRID USA 

Etiketler: christie brinkley , moda dünyası

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