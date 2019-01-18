Artık hiç yaşlanmıyor

Kariyerine başladığında takvimler 1970'lerin ikinci yarısını gösteriyordu. Uzun süre podyumların da katalog çekimlerinin de aranan yüzü olarak kaldı. Dört evlilikten üç tane çocuk sahibi oldu. Ama hala sanki 20'li yaşlarında gibi görünüyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.